Portugal-Brasil, em direto

há 1 horas 12:21

Alexandre Cavalcanti: «Queremos entrar com o pé direito e sem facilitar»

O lateral do Nantes, Alexandre Cavalcanti, fez um balanço do Mundial e perspetivou o futuro. "Conseguimos o primeiro objetivo, que era sermos 1.ºs do Grupo D, e agora queremos estar nos quartos de final. Temos dois jogos acessíveis na Main Round, mas temos de estar sempre bem na defesa e no ataque. Queremos entrar com o pé direito sem facilitar", assegurou.