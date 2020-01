Portugal recupera mazelas para o embate frente à Bósnia e Herzegovina

Um dia depois da histórica vitória (28-25) de Portugal frente à França, na 1ª jornada do Grupo D do Europeu de andebol, a Seleção Nacional está a aproveitar o dia deste sábado para tentar recuperar do esforço e a preparar o jogo de domingo, frente à Bósnia e Herzegovina.





Ao contrário dos jogadores gauleses, que se desdobraram em entrevistas aos media para justificar o seu desaire, os 18 andebolistas à ordem do seleccionador Paulo Pereira estiveram discretos, tomaram o pequeno almoço às 9h30 (10h30 em Portugal Continental) e almoçaram às 13h00 (12h00), estando previsto um treino entre as 17h30 (16h30) e as 19h00 (18h00).A manhã serviu principalmente para os jogadores descansarem, tratarem das mazelas e recuperarem da gripe que tem afectado o plantel, como, por exemplo, Fábio Antunes (na foto), que nem sequer chegou a entrar no duelo com os gauleses.As baixas temperaturas em Trondheim (Noruega), a rondarem os zero graus, também não convidam a sair.Portugal é favorito frente à Bósnia e Herzegovina, podendo carimbar, desde logo, a passagem à Main Round, com os 12 primeiros (entre 24 equipas) que irão lutar pelas medalhas.As contas da série não estão, todavia, fechadas, pois mesmo que Portugal ganhe à turma dos Balcãs, se a França vencer a Noruega, jogo que se disputa também este domingo, a decisão das duas primeiras equipas e consequente qualificação no Grupo D ficarão adiadas para a 3ª e última jornada (terça-feira).