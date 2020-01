Selecionador nacional critica RTP: «Não cumpre a função que devia ter. É uma tristeza»

Depois das críticas do líder federativo , esta sexta-feira foi a vez de Paulo Pereira, o selecionador nacional de andebol, se mostrar muito agastado pelo facto de os jogos da Seleção Nacional no Europeu não serem transmitidos pela RTP. O técnico nacional assume mesmo ficar triste e magoado com a situação, num momento no qual lembrou até outras conquistas do desporto nacional."Não sei por que razão a televisão pública não cumpre a função que devia ter. É uma tristeza, fico mesmo magoado. Não é todos os dias que Portugal está num Europeu de uma modalidade que mexe com milhões na Europa. Magoa-me muito. Quando vi a Rosa Mota e o Carlos Lopes ganhar eu chorava. Quando nos ganhámos também gostava de ver as pessoas chorar. Não damos importância nenhuma ao desporto. Quando os nossos políticos perceberem que o desporto é uma parte essencial para a nossa vida vamos viver muito melhor", declarou o técnico nacional, pouco depois da histórica vitória sobre a Suécia, por 35-25