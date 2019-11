Sporting bate Boavista e isola-se provisoriamente na liderança

O Sporting isolou-se esta terça-feira de forma provisória na liderança graças a um triunfo frente ao Boavista (38-19) no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, num encontro da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol.Três dias após o empate no reduto do FC Porto , os leões regressaram às vitórias perante o penúltimo classificado e foram para o intervalo com sete golos de vantagem (18-11), apesar do equilíbrio nos primeiros 20 minutos.Na segunda parte os guarda-redes leoninos estiveram em destaque com várias defesas decisivas - primeiro Manuel Gaspar e, na reta final, Tomás Van-Zeller - e a equipa orientada por Thierry Anti construiu uma diferença de 19 golos no resultado final.O pivô Tiago Rocha, com 6 golos, foi o melhor marcador do encontro, superando os colegas Frankis Carol (5) e Ivan Nikcevic (5). Do lado dos axadrezados o destaque foi o lateral Rui Rolo, com quatro golos marcados.Com esta vitória o Sporting passa a somar 38 pontos, mais três do que o FC Porto, que tem um jogo a menos e entra em campo na quarta-feira com a visita ao Avanca.