Ana Peleteiro deixa mensagem emocionada a Nelson Évora: «Sem ti nada disto seria possível»

Medalha de bronze na final do triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, atrás da 'extraterrestre' Yulimar Rojas e da portuguesa Patrícia Mamona, a espanhola Ana Peleteiro deixou esta sexta-feira uma sentida mensagem de reconhecimento e de agradecimento a Nelson Évora, o seu namorado, com o qual agora também partilha o estatuto de serem medalhados olímpicos - o português em 2008, a espanhola agora, em 2021. Na sua mensagem, Peleteiro assume a importância do português na sua conquista e agradece-lhe pela caminhada feita juntos.





"Poderia escrever centenas de coisas para descrever o que significa para mim esta foto. Mas como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, só quero agradecer-te por me teres feito apaixonar pelo triplo salto em 2008, quando ganhaste a tua primeira medalha de ouro nuns Jogos Olímpicos. Obrigado por seres a minha fonte de inspiração e a minha referência sempre. Obrigado por me ensinares a amar o atletismo da mesma forma como tu o fazes. Obrigado por acreditares que seria possível e por teres forças para lutar não só pelos teus sonhos, mas também por me ajudares a lutar pelos meus. Mas acima de tudo obrigado por seres como és, por seres o meu melhor amigo e o meu melhor companheiro de vida. Depois de lutar durante cinco longos anos por fim podemos dizer que conseguimos. Sem ti nada disto seria possível", escreveu a triplista espanhola, de 25 anos.