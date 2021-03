António Costa felicita Patrícia Mamona pela medalha de ouro nos Europeus

O primeiro-ministro, António Costa, saudou este domingo a atleta do triplo salto Patrícia Mamona pela conquista da medalha de ouro nos Europeus de pista coberta, que hoje terminam em Torun, na Polónia.

Numa publicação na rede social Twitter, António Costa escreveu: "Parabéns Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto. Excelente forma de terminar este campeonato, com mais um ouro para #Portugal".

A vitória para a atleta portuguesa foi conseguida com um salto de 14,53 metros, superando a segunda e terceira classificadas por um centímetro.

Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo salto: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido 'prata' em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.

"Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira", lê-se ainda na publicação do governante.

De manhã, com um salto de 17,30 metros, Pablo Pichardo conseguiu igual feito para Portugal na prova masculina do triplo salto.

A seleção portuguesa concluiu a sua participação nos "Europeus" com três medalhas de outro depois de no sábado Auriol Dongmo ter vencido a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.