António Costa felicita Pedro Pichardo pelo título mundial no triplo salto: «Um grande 'voo'!»

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo o atleta português Pedro Pichardo pelo "grande voo" que lhe deu o título mundial no triplo salto , na competição que decorre em Eugene, nos Estados Unidos.

"Felicito Pedro Pichardo, que conquistou o título de Campeão do Mundo do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos. Um grande 'voo' que o levou ao ouro no pódio. Parabéns ao Campeão do Mundo e ao Atletismo nacional", escreveu o primeiro-ministro na rede social Twitter.

No sábado, já madrugada em Lisboa, Pedro Pichardo conquistou o título de campeão do mundo do triplo salto, com 17,95 metros, na sua primeira tentativa, superando Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, e o chinês Yaming Zhu, com 17,55 e 17,31, respetivamente.

O atleta do Benfica juntou o título de campeão do mundo à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 5 de agosto de 2021, com 17,95 metros alcançados no primeiro salto, naquela que foi a melhor marca mundial do ano.

Pichardo tornou-se no sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora.