Benfica vence Nacional de Clubes no masculino após luta titânica com o Sporting

'Fair play' marca final do Nacional de Clubes: Tiago Pereira lesionou-se e Pichardo foi o primeiro a ajudar

O Benfica conquistou este domingo o Nacional de Clubes de atletismo nos masculinos, ao passo que no feminino a vitória foi para o Sporting. Em teoria, confirmou-se em Leiria aquilo que se esperava, mas a decisão no masculino foi absolutamente emocionante (e até polémica) e acabou com os dois rivais empatados em pontos. Acabou por levar a melhor a equipa encarnada, vencendo pelo facto de ter mais vitórias individuais (12 contra as 7 dos leões).O Benfica, que vencera as anteriores onze edições do Nacional de Clubes, entrou no último dia atrás, com menos 3 pontos do Sporting , mas rapidamente assumiu o comando este domingo. A turma encarnada venceu oito das onze provas do dia, com Pedro Pichardo a confirmar o triunfo no final, empatando a pontuação total nos 147.Os encarnados até venceram uma nona prova - que teria resolvido a questão sem necessidade de ver os regulamentos -, mas nos 800 metros houve polémica, com José Carlos Pinto e Nuno Pereira a serem desqualificados depois de uma batalha intensa até à linha de meta. Inicialmente apenas o atleta do Sporting foi desqualificado, mas após protesto leonino acabaram por ficar ambos foram da classificação final e nenhuma das equipas pontuou.Quanto às senhoras, o Sporting confirmou o que se esperava, ganhando com larga margem para Juventude Vidigalense e Estreito. As leoas, que ganharam 15 provas, terminaram com 157 pontos, mais contra os 109 das segundas e 104 das terceiras, e conseguiram o seu 12.º título consecutivo, tal como no caso dos encarnados nos homens.