Cubanos do Benfica estarão em negociações para voltar a representar a seleção do seu país

Radicados em Portugal, os cubanos Reynier Mena e Roger Valentín Iribarne estarão atualmente em negociações com a Federação Cubana de Atletismo para voltar a representar as seleções do seu país natal em competições internacionais, segundo adianta o portal cubano 'Play-Off Magazine'.Os dois atletas, que estão vinculados ao Benfica, há muito que solicitaram a sua naturalização por Portugal, mas com o arrastar do processo terão agora decidido abrir as portas a um retorno às presenças em provas pelo país de origem. A ideia, escreve o referido site, passa por ainda conseguir a participação nos Mundiais do próximo mês, a realizar em Budapeste, na Hungria, entre 19 e 27 de agosto. Ao que tudo indica, há boas perspetivas de que tal se concretize, faltando apenas "ultimar detalhes com o Benfica", clube ao qual, em princípio seguiriam vinculados.Especialista nas barreiras, Valentín Iribarne melhorou este ano a sua melhor marca nos 110m barreiras para 13.21 segundos, conseguidos precisamente no último domingo, na ronda da Silésia da Liga Diamante. Quanto a Mena, é um dos velocistas mais destacados no mundo, detendo atualmente a 13.ª melhor marca do ano nos 200 metros (com 19.95, ainda distantes do seu recorde de 19.63 segundos, feito no ano passado).