Federação Portuguesa homenageia Ricardo Jaquité

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) colocou uma breve nota na sua página do Facebook sobre a morte de Ricardo Jaquité.





"À família enlutada, a Federação Portuguesa de Atletismo endereça os seus sentidos pêsames", escreveu o organismo federativo, recordando ainda as equipas por onde passou o atleta, que faleceu após ter sido esfaqueado numa rixa no concelho do Seixal.