Nelson Évora explica mudança para o Barcelona: «Desde o Figo que sou fã do clube»

Foi uma das últimas surpresas de 2020. Nelson Évora deixou o Sporting e anunciou que vai representar o Barcelona. Agora, em declarações ao 'AS', o campeão olímpico de 2008 explicou por que motivo escolheu o clube catalão.





"Tinha uma especial expectativa de poder envergar esta camisola, pois sou fã do Barcelona desde que contratou o Luís Figo. Agora faço parte desta equipa que sempre admirei", começou por dizer o triplista, que representará o gigante espanhol depois de ter vestido as cores de FC Porto, Benfica e Sporting.Nelson Évora, lembre-se, deixou o Sporting no final da presente temporada após o término do vínculo que ligou as duas partes nos últimos quatros anos. Um período no qual o atleta, de 36 anos, conquistou os títulos europeus em pista coberta, em Belgrado, em 2017, e ao ar livre, em Berlim, no ano seguinte, assim como as medalhas de bronze nos Mundiais de 2017, em Londres, e 'indoor' de 2018, em Birmingham, sem que tivesse alcançado ainda os mínimos para Tóquio'2020, fixados em 17,14 metros. Essa será a sua meta para os meses que faltam até aos Jogos, mas tudo leva a crer que, mesmo sem atingir os mínimos, consiga o apuramento através do ranking de qualificação.Ao jornal espanhol, explicou o segredo para a sua longevidade: "Alimento-me e cuido-me muito bem, trabalhando com um nutricionista que pesa a minha comida à grama. A verdade é que me sinto melhor do que nunca e treino como um animal. O Ivan como treinador exige muito, mas com a sua experiência temos que confiar nele."