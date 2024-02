Pai de Kelvin Kiptum: «Há uns tempos foi lá a casa um grupo de pessoas que não se quis identificar...»

Samson Cheruiyot, o pai de Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona que este domingo morreu num acidente de viação aos 24 anos, pediu para que a morte do filho fosse investigada por suspeitar que se possa tratar de algo mais.





"Recebi a notícia da morte do meu filho enquanto estava a ver as notícias. Fui ao local do acidente mas a polícia já tinha levado o corpo. [Antes de morrer] Disse-me que alguém nos ia ajudar a construir uma casa. Disse-me também que o corpo dele estava apto, que conseguia fazer 1:59.00 horas [recorde de Kiptum era de 2:00.35]", lamentou, em declarações ao portal 'Citizen Digital'.E prosseguiu: "Era o meu único filho. Deixou-me, deixou a mãe e os filhos. Não tenho mais nenhum filho. A mãe dele esteve doente. Estou profundamente triste. Algumas pessoas vieram cá a casa há uns tempo à procura do Kiptum e não se quiseram identificar. Pedi-lhes identificação, mas eles preferiram sair. Era um grupo de quatro pessoas...", concluiu Cheruiyot, deixando algumas suspeitas no ar.Recorde-se que Kiptum era um dos valores emergentes do atletismo mundial, tendo-se estreado na maratona com o fantástico tempo de 2:01.53 horas, em dezembro de 2022, para, menos de um ano depois, na sua terceira maratona, 'esmagar' o recorde do mundo, fixando em 2:00.35, sendo o primeiro a correr abaixo das duas horas e um minuto e deixando antever que não iria demorar para baixar das duas horas.