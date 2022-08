Patrícia Mamona em ação: siga em direto a final do triplo salto dos Europeus

há 1 horas 18:26

Patrícia Mamona luta pelo pódio





Patrícia Mamona chega a Munique com o objetivo de fazer melhor do que nos Mundiais de atletismo, em julho. A saltadora do Sporting alcançou um oito lugar em Eugene e quer agora chegar ao pódio nos Europeus multidesportos em que é a líder do ranking do velho continente. "Quando estiver a 100% espero conseguir melhor", garantiu a 19 de julho.



A melhoria parece clara. Mamona saltou 14,45 metros na qualificação para a final alcançada logo ao primeiro salto e com a melhor marca pessoal do ano. Em Eugene havia chegado aos 14,29m.