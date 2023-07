Vicecampeão olímpico do salto em comprimento reforça Benfica

Juan Miguel Echevarría é o mais recente atleta cubano a reforçar as fileiras do Benfica. Apesar de não ter sido confirmado oficialmente como reforço do atletismo das águias, o nome do vicecampeão olímpico do salto em comprimento de Tóquio'2020 surge na lista de atletas inscritos pelo clube da Luz na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e está inclusivamente incluído na lista para os Campeonatos de Portugal, que decorrem este fim de semana em Braga - ainda que a sua presença esteja condicionada à aprovação da FPA.Aos 24 anos, e sem competir precisamente desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, há cerca de dois anos, Echevarría chega ao nosso país com a intenção inicial de garantir uma marca de qualificação para os Mundiais de Budapeste , algo que terá de fazer precisamente até dia 31 de julho, com uma marca igual ou superior a 8.25 metros. Como referência, o cubano tem a sua melhor marca fixada nos 8.68 metros, feitos em 2018 (Bad Langensalza, Alemanha). Em 2021, na sua última competição, os Jogos Olímpicos, fez 8.41 metros na final.