FC Porto-Sporting, em direto

há 59 min 18:00

Clássico a apimentar última jornada do ano na Liga Betclic

FC Porto e Sporting defrontam-se hoje (19 horas) em jogo da 13.ª jornada da Liga Betclic, a última ronda neste ano civil. Dragões (5.º) e leões (2.º) vão medir forças pela segunda vez esta temporada. Na partida da primeira volta, à 2.ª jornada, os azuis e brancos venceram no Pavilhão João Rocha por 78-72. Pode acompanhar todas as incidências do encontro em direto aqui!