Moncho Lopez: «Reduzimos a menos de 60 pontos uma das melhores equipas no campeonato»

Moncho López mostrou-se satisfeito com a exibição dos jogadores do FC Porto, após o triunfo (66-59) sobre o Sporting, num jogo em que Max Landis e Arledge não puderam dar o contributo à equipa."Estou muito contente, porque as circunstâncias prévias ao jogo nos criaram alguns problemas de confiança. Não poder contar com o Max Landis e o Arledge é complicado, mas felizmente o grupo acreditou muito no plano de jogo. Jogaram com muita entrega e comprometidos com o esforço, porque o Sporting é um adversário muito difícil pela sua maneira de jogar e capacidade física. A equipa foi sempre generosa no esforço, partilhou a bola e esteve bem no jogo físico", começou por dizer ao Porto Canal."Reduzimos a menos de 60 pontos uma das melhores equipas e que mais marca no campeonato, o que diz muito da nossa entreajuda e da capacidade de a equipa contestar os lançamentos", apontou o técnico dos azuis e brancos, olhando já aos próximos jogos."Há que pensar que a classificação tem handicaps pelas faltas de comparência [que demos] e é importante vencer frente a qualquer adversário. Há que continuar a trabalhar na procura de ser melhor e equilibrar na qualidade com os adversários que competem connosco", finalizou.