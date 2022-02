Sporting vence Benfica pela 10ª vez seguida e qualifica-se na FIBA Europe Cup

há 51 min 22:14

Sporting confirma triunfo sobre o Benfica (89-72)

00.00min - O Sporting mostrou que é mais forte do que o Benfica neste momento e confirmou a qualificação para os quartos-de-final da FIBA Europe Cup. Os leões viram as águias acercar-se até ao intervalo e cavaram a diferença a partir do 3º quarto, ainda que já vencessem na ida para os balneários. É a primeira vez que uma equipa nacional chega aos quartos-de-final da FIBA Europe Cup. Os pupilos de Norberto Alves concluem a participação no 3º lugar do grupo K enquanto que os de Luís Magalhães vão lutar com o Oradea, da Roménia, pela liderança do grupo a 18 de fevereiro.