Sporting-FC Porto, em direto

há 1 horas 17:54

Francisco J. Marques visou incidentes no jogo 2 apontando a Varandas

Francisco J. Marques criticou os gestos obscenos de António Monteiro e Flávio Nascimento no FC Porto-Sporting no jogo 2 das meias-finais do playoff da Liga Betclic de basquetebol. O diretor de comunicação portista disse que é uma constante e atribuiu responsabilidades a Frederico Varandas.



"Este tipo de acontecimentos tem acontecido pelos pavilhões e relvados do país, não só nos jogos do Sporting contra o FC Porto. Acontece desde que Frederico Varandas é presidente do Sporting, é uma marca da presidência dele e ele é o responsável por isto", frisou.



