FC Porto-Benfica, em direto

Mesmo com vantagem clara na eliminatória, a tarefa do Benfica não se adivinha fácil, tendo em conta que o FC Porto sofreu apenas três derrotas em casa no campeonato nas últimas duas temporadas: o último desaire foi frente ao Sporting, na 2ª fase da presente temporada. Em 2020/21, os dragões perderam perante os seus adeptos no jogo 4 da final diante os leões, enquanto os encarnados foram vencer a casa do rival portista na 19ª jornada dessa época.