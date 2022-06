Moncho López: «Se tivéssemos assegurado o 1.º lugar na fase regular, a eliminatória não estava 2-1»

Moncho López era um treinador satisfeito após o triunfo do FC Porto sobre o Benfica, por 65-47 , no jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional de basquetebol."Conseguimos uma vitória importante. Há que lembrar o que fizemos para conseguir esta vitória e repetir no sábado [jogo 4], mesmo sabendo que cada jogo é uma historia diferente. Tivemos de ultrapassar um problema gravíssimo com a lesão de Morrison e que mexeu com os atletas. Destacar a capacidade de reagir bem após esse problema e mantermo-nis unidos e focados. O momento do jogo foi o 3.º periodo. Estávamos a um nível altíssimo e que não há mais impacto no marcador porque temos turnovers que temos de evitar. Tivemos quatro ou cinco ataques seguidos. Temos de conseguir melhorar no controle da bola no próximo jogo", começou por dizer o técnico dos dragões ao Porto Canal."Exibição de Loncar? Trabalha para ajudar, entrou e fez o que conseguiu. Não é fácil para ele porque não tem muito ritmo de jogo, mas agora vai ter de jogar e de certeza que vai joga melhor no próximo jogo", frisou, antes de ser questionado sobre a importância do fator casa para a sua equipa."Em dois anos, nas duas ultimas épocas só sofremos duas derrotas em casa, portanto o fator casa faz a diferença para nós. Se tivéssemos assegurado o 1.º lugar na fase regular não estávamos a falar num 2-1 [na eliminatória]. Espero que haja casa cheia [no sábado], que se sinta o apoio do publico e que a minha equipa saiba aproveitar", vincou.Já Miguel Queiroz, capitão do FC Porto, realçou a solidez defensiva dos azuis e brancos."Resposta excelente da equipa. Como tinha dito ao intervalo, se continuássemos a defender, os triplos iam cair e íamos ganhar o jogo. Defendemos muito bem hoje. É uma vitória importante, porque nos permite continuar a lutar pelo campeonato que é o grande objetivo. Quero dizer aos nossos adeptos que nós nunca desistimos, mesmo quando perdemos. Damos tudo por este clube. Principalmente no segundo jogo lá [na Luz] defendemos bem e hoje conseguimos pará-los outravez. Como se costuma dizer: os ataques ganham jogos e as defesas campeonatos. Eu acredito muito nisso. Estamos mais perto de ganhar com uma defesa sólida", apontou ao Porto Canal."Quero mandar um abraço ao Morrison, já ouvi dizer que a lesão é grave e dizer-lhe que vamos tentar ganhar por ele. O cansaço é igual para as duas equipas. Agora é descansar bem e ir à luta", concluiu.