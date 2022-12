Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 17:21

Águias e leões defrontam-se pela terceira vez esta temporada

Benfica e Sporting preparam-se para se defrontarem pela terceira vez esta temporada. Os leões sorriram no primeiro duelo de 2022, com um triunfo na Supertaça, com as águias a responderem com uma vitória na priemira ronda do campeonato. Quem ficará a sorrir no final deste duelo?