há 2 horas 12:20

Norberto Alves: «Um jogo importante para a confiança»



Luís Manuel Neves

Norberto Alves, treinador das águias, quer continuar na mó de cima quando à defesa do título: "Há um plano estratégico, tendo em conta os pontos fortes do adversário e tudo aquilo que poderemos explorar com o nosso estilo de jogo. Temos de ser mais consistentes, reduzindo os maus momentos. Queremos ganhar, é um jogo importante para a confiança e para contas da fase regular."