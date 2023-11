Pedro Nuno e a vitória suada frente ao Benfica: «Tivemos pouca disciplina ofensiva...»

Pedro Nuno, treinador da equipa de basquetebol do Sporting, mostrou-se este sábado muito satisfeito com a vitória conseguida no dérbi frente ao Benfica no Pavilhão João Rocha (91-88) , apesar de reconhecer que a sua equipa entrou "ansiosa e mal no jogo"."Entrámos mal no jogo. Entrámos ansiosos. Tentámos explicar a quem chegou o que é que este tipo de jogos envolve. Tivemos pouca disciplina ofensiva. Cometemos alguns erros. Depois conseguimos reagrupar e executar melhor. Isso condicionou o Benfica e mudou o jogo. Com este número de ressaltos perdidos é muito difícil ganhar. Compensámos com outras coisas. Tivemos muito pouco tempo em zona, faltou-nos bloqueios. Não temos ressaltadores ofensivos. É algo que temos de arranjar uma solução", começou por dizer, após o apito final.E acrescentou, elogiando as águias pela grande recuperação no último quarto [n.d.r.: Sporting vencia por 66-54 no final do terceiro quarto]: "No quarto período, do outro lado esteve uma equipa competente que retaliou e procurou soluções. Temos três tiros abertos (falhados) e o Benfica conseguiu marcar. Isso, obviamente, é o talento individual. Os jogadores que falharam têm percentagens melhores e o normal era marcarem. Temos muita margem para progredir. Temos um plantel curto. Felizmente temos ganho", rematou.Refira-se que, com este resultado, o Sporting chega aos 15 pontos e continua a liderar o campeonato, com mais dois pontos que o Benfica (13) e mais três que o FC Porto, que tem dois encontros a menos.