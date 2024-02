Benfica-FC Porto, em direto

há 1 horas 13:26

Clássico anima jornada

Depois das emoções do dérbi de hóquei em patins na quinta-feira – amanhã há outro –, os pavilhões da Luz voltam hoje a estar agitados com o clássico de basquetebol e o dérbi de voleibol. A receção do Benfica ao FC Porto acontece ao início da tarde, ainda em hora (14h30) de almoço ou da sobremesa, estando as águias cientes do momento positivo que atravessa o adversário, não só porque é líder da Liga Betclic, como seguiu para os quartos de final da Fiba Europe Cup.