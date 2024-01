André Cruz acusa Omlid de tentar lesioná-lo: «Atirou-me contra o painel publicitário agressivamente»

André Cruz, jogador da equipa de basquetebol do Sporting, recorreu este domingo às redes sociais depois da derrota no clássico frente ao FC Porto (81-79) para, numa curta mensagem, pedir desculpa pela expulsão nos instantes finais do encontro que, segundo o mesmo, se deveu a um desentendimento com Tanner Omlid, ex-atleta dos leões."Primeiro, queria pedir desculpa aos sportinguistas por ter perdido a cabeça e ter sido expulso, mas esta época já fui operado e estive dois meses de fora por causa do número '15' do FC Porto e hoje ia-me lesionando outra vez por causa do mesmo jogador, que me atirou contra o painel publicitário agressivamente depois de o árbitro ter parado o jogo e, por isso, não pude fazer nada. Muito triste com a derrota mas ainda há muito pela frente", escreveu André Cruz, numa 'story' no Instagram.Refira-se que o Sporting ficou pelo caminho nos quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol, ao passo que o FC Porto se juntou a Benfica, Imortal e Póvoa na final four.