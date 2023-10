APCVD abre processo para investigar acusações de racismo de Betinho Gomes

A APCVD (Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto) anunciou, esta segunda-feira, a abertura de um processo de contraordenação para investigar os factos ocorridos no clássico entre FC Porto e Benfica da 4.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol, onde Betinho Gomes acusou alguns adeptos do FC Porto de lhe dirigirem insultos racistas."Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a alegados insultos de teor racista, dirigidas ao jogador do SL Benfica, Betinho Gomes, no jogo entre FC Porto e o SL Benfica, no Pavilhão Dragão Arena, a contar para a 4.ª jornada da Liga Masculina de Basquetebol, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos", pode ler-se em comunicado daquele organismo.Recorde-se que, durante o jogo do Benfica no passado sábado no Dragão Arena, Betinho Gomes afirmou ter sido insultado durante o aquecimento , quando se dirigia para os balneários, alegando que alguém gritou várias vezes: "Preto de merda, vai para a tua terra".