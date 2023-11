Benfica 'despacha' Ovarense na Luz

O Benfica não sentiu grandes dificuldades para se superiorizar (84-52) na receção à Ovarense, num jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic. Após duas derrotas consecutivas na Liga dos Campeões de basquetebol, a turma de Norberto Alves não vacilou no regresso ao campeonato e construíu um triunfo que não deixa margem para dúvidas, tendo dominado a bel-prazer desde o início.O poderio dos encarnados veio à tona no 2.º e 3.º períodos, momento em que registou um parcial impressionante... de 30-0 (dos 27-26 até aos 57-26). As águias, que sofreram apenas três pontos no terceiro período, entraram naturalmente em descompressão, mas nada que colocasse em perigo o triunfo. Ivan Almeida (16 pontos, 3 ressaltos e 4 assistências) brilhou pelos campeões nacionais, ao passo que Jeremiah Bailey (8 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências) foi o mais inconformado da Ovarense. Com este resultado, o Benfica continua a perseguição ao líder Sporting e está agora a um ponto de distância (13/12), aproveitando o. Contudo, Oliveirense e Portimonense totalizam 11 pontos e têm menos um jogo, enquanto o FC Porto é 5.º com 10 pontos e menos dois jogos.