«Benfica está na linha da frente do combate ao racismo e à intolerância sob qualquer forma»

Depois de Ivan Almeida ter denunciado ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena - e de ter apontado ao silêncio de Benfica, FC Porto e Federação -, os encarnados sublinharam, na sua newsletter diária, estar "na linha da frente do combate ao racismo e à intolerância"."O Benfica está, e sempre estará, na linha da frente do combate ao racismo e à intolerância sob qualquer forma. O desporto não pode conviver com o racismo ou aceitar impávida e serenamente as atitudes racistas. O desporto deve, pelo contrário, contribuir para uma sociedade mais justa, na qual a diversidade é celebrada. Todos temos de estar comprometidos com esse desígnio e o desporto tem de ser um exemplo", pode ler-se na News Benfica.