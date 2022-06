Ivan Almeida denuncia insultos racistas no Dragão Arena: «Preto, macaco, volta para a tua terra»

Ivan Almeida é substituído e ouvem-se comentários racistas vindos das bancadas.

Ninguém fala disto, não há sanções, é apenas mais uma vez em que as federações portuguesas permitem que no ladrão e no ladrão caixa tudo se faça. Até quando? pic.twitter.com/CD3ig3Qj6A — Benfica da depressão (@DepreBenfica) June 10, 2022

Ivan Almeida denunciou ter sido alvo de comentários racistas no Dragão Arena no jogo 3 da final do playoff , na quinta-feira. Nas redes sociais, e em resposta a uma publicação de um amigo que expunha a situação sucedida no jogo com o FC Porto, o basquetebolista do Benfica critou também o silêncio dos dois clubes e da federação."Os que calaram perante isto, e já passaram isto por baixo do tapete como poeira, também contribuem para o racismo. Nem a Federação de Basquetebol nem o meu clube Benfica e nem o FC Porto se pronunciaram sobre o sucedido no Dragão Caixa. ("Preto, macaco volta para a tua terra.") O silêncio também é racismo. E sei que vem para aqui muita gente dizer para mostrar dentro do campo, para não ligar, que as pessoas são estúpidas e que outras não sabem o que dizem. Outros vão dizer não há racismo em Portugal e que me estou a fazer de vítima. Digo-vos também que por baixo deste atleta profissional africano tem um ser humano como todos".Para esta tarde está agendado o 4.º jogo, às 15 horas, novamente no Dragão Caixa.