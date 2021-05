Estrela dos Chicago Bulls 'aplaude' vitória do Benfica sobre a Oliveirense

Zach Lavine, extremo norte-americano do Chicago Bulls, reagiu ao triunfo do Benfica sobre a Oliveirense (97-88) que colocou as águias nas meias-finais do playoff da Liga Placard.





No Twitter, a estrela da NBA comentou, com um emoji de aplausos, uma publicação de Bryce Alford, jogador do Benfica que se destacou na partida de ontem com 9 triplos e 36 pontos. Isto porque Lavine e Alford são velhos conhecidos, já que jogaram juntos no basquetebol universitário norte-americano pelos UCLA Bruins, equipa da Universidade da Califórnia.