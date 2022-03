EUA exigem autorização para visitar estrela do basquetebol feminino presa na Rússia

Brittney Griner, estrela do basquetebol feminino dos Estados Unidos que foi detida na Rússia há cerca um mês , depois de ter sido apanhada com óleo de cannabis num aeroporto perto de Moscovo, viu nos últimos dias a sua sentença ser prolongada por mais dois meses . A decisão não agradou o seu país, que exigiu uma autorização para a visitar."Estamos em contacto constante com a defesa de Griner e insistimos que o governo russo nos dê acesso total aos prisioneiros que estiverem ali detidos. Já o pedimos várias vezes, mas os pedidos têm sido negados", lê-se em comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos.Segundo a 'Marca', a jogadora "já recebeu a visita de um membro do Departamento de Justiça russo, que assegurou que esta se encontra em boas condições físicas, tranquila e não sofre de ansiedade".Recorde-se que no dia 15 de março, a defesa de Griner solicitou que esta ficasse em prisão domiciliária, algo que também foi rejeitado pelas autoridades do país.Na Rússia este tipo crimes pode levar a 10 anos de prisão em caso de condenação.