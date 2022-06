FC Porto responde às críticas de Luís Magalhães: «A azia falou mais alto»

Luís Magalhães foi corrosivo em relação ao FC Porto antes de abandonar a equipa de basquetebol do Sporting, e por conseguinte, a modalidade. O experiente técnico luso garantiu que os dragões estão "a tentar ganhar com outras coisas", apontando o dedo às arbitragens.Esta terça-feira, o antigo técnico do Sporting que também treinou a equipa dos portistas contou a resposta do diretor técnico dos azuis e brancos, Afonso Barros, que garantiu que "a azia falou mais alto" na despedida de Magalhães."Acho que podia ter saído de outra forma do basquetebol. Eu sou novato nisto, mas quem anda aqui há mais anos rapidamente me chamou à atenção para a forma como o Luís Magalhães saiu de outros clubes. Achei caricato que 30 dos 40 minutos de uma entrevista de despedida fossem passados a falar mal do FC Porto e não a falar da carreira dele, porque fez algumas coisas importantes para o basquetebol português. Mas também foi uma forma de o Sporting gerir o risco de ele sair a mal e acabar por dizer coisas más sobre o clube. Não podemos confundir a instituição Sporting, que me merece o maior respeito, com o seu ex-treinador. Há pessoas exemplares no Sporting, tal como há no Benfica e noutros clubes. No caso do Luís Magalhães, acho que a azia falou mais alto. O comportamento que teve e os comentários infelizes que fez foram isso mesmo, infelizes. Aquele comentário do Conselho de Arbitragem não só é ridículo como não tem qualquer tipo de fundamentação, como muitas das coisas que ele diz", reiterou em declarações ao Porto Canal.Em particular, à piada de Luís Magalhães sobre o Conselho de Arbitragem de basquetebol, Barros adiantou que o mesmo órgão nomeou um juiz que "roubou" o título de campeão nacional ao FC Porto em detrimento do Sporting, em 2020/21."Como todos sabemos, o Conselho de Arbitragem formou-se com uma lista única para a qual não fomos tidos nem achados para a sua constituição. Um dos elementos que integra essa lista é, precisamente, o árbitro que nos roubou o campeonato do ano passado. Seria muito rebuscado estar o FC Porto por detrás de um Conselho de Arbitragem que integra um Carlos Santos, que nos fez o que fez no ano passado", sustentou ainda.