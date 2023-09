Herói alemão no Mundial atira-se à NBA: «Podem intitular-se do que quiserem que os campeões somos nós»

Andreas Obst foi uma das figuras da Alemanha no recente Mundial de basquetebol, conquistado precisamente pela seleção germânica. Dennis Schröder foi o MVP da competição mas o extremo do Bayern Munique também teve papel importante, como por exemplo diante dos EUA, quando apontou um triplo na reta final que selou a vitória nesse jogo e consequente passagem à final. E foi precisamente sobre os norte-americanos que Obst falou, recordando a célebre polémica relativamente à forma como estes intitulam os vencedores da NBA como 'campeões do Mundo'."Eles apelidam-se dessa forma porque os melhores jogadores do Mundo atuam lá, mas não deixam de ser apenas campeões de uma liga doméstica e nós na Alemanha somos os campeões do Mundo. Na NBA tiveram sempre essa atitude, de que são os melhores em alguma coisa (...) podem autointitular-se seja do que for, mas a base não muda: somos nós os campeões do Mundo", vincou Obst numa entrevista à 'EuroHoops'.Recorde-se que o tema acabou por surgir por intermédio de Noah Lyles, sprinter norte-americano que criticou o próprio país pelas constantes referências ao vencedor da NBA como campeão mundial. Uma consideração que levou mesmo a críticas por parte de craques e compatriotas como Kevin Durant ou Devin Booker