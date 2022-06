Ivan Almeida responde ao FC Porto: «Estão acostumados a ser racistas»

O peixe morre pela boca.

Ivan Almeida garantiu ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena, no jogo 3 da final de basquetebol, tendo este facto merecido resposta do diretor do FC Porto, Afonso Barros O jogador do Benfica responde agora ao dirigente azul e branco, lamentando as palavras do mesmo. "O peixe morre pela boca. Só porque vocês estão acostumados a ser racistas não quer dizer que isso tenha que se normalizar. O termo 'vai para a tua terra' é racista, em relação a qualquer ser humano. 'Insultam de tudo… merecem respeito…". Encontrem o erro!! #NoRacism", escreveu o basquetebolista cabo-verdiano campeão pelas águias através da conta de Twitter.O dirigente azul garantiu que o que Ivan Almeida fez foi uma "palhaçada" e também essa acusação mereceu uma resposta. "O meu diretor desportivo também deve ser um palhaço porque ouviu os mesmos insultos. A melhor forma de salvar a pele é encontrar um bode expiatório. A palhaçada foi levar 30 pontos de nós no último jogo. Usar a comunicação social para esconder o racismo que passou é deplorável", condenou o jogador dos encarnados.