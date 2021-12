Luís Magalhães após derrota com o FC Porto: «Árbitros estão completamente condicionados»

Luís Magalhães considerou que a vitória do FC Porto diante do Sporting foi justa, num jogo em que admitiu que os seus jogadores falharam muitos lançamentos de três pontos, algo que apontou como um fator diferenciador."O FC Porto é um justo vencedor, porque em termos de percentagens de lançamento foram melhores do que nós. Principalmente nos lançamentos de três pontos estivemos claramente em noite 'não'", referiu o treinador dos leões, em declarações à Sporting TV, para depois visar a arbitragem que esteve a cargo de Sérgio Silva, Nuno Monteiro e José Gouveia."Gostava de aproveitar a oportunidade para não branquear a situação que se está a viver, porque os árbitros estão completamente condicionados e a Associação de Juízes já repudiou o comunicado que foi feito", apontou, em alusão ao comunicado emitido pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), em conjunto com o FC Porto, depois de os dragões terem registado as duas faltas de comparência em jogos da Liga Betclic.E acrescentou: "É uma vergonha o que está a acontecer no basquetebol e há uma grande falta de coragem das pessoas que podem decidir alguma coisa. É importante dizer isto para defender a modalidade."