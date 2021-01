Maia Basket retira camisola 6 em homenagem a Paulo Diamantino

O Maia Basket decidiu retirar o número 6 como forma de homenagear a Paulo Diamantino, antigo atleta do clube que faleceu aos 35 anos durante um jogo ao serviço do Mirandela.



"Em homenagem ao nosso atleta Paulo Diamantino, pela dedicação ao Maia Basket Clube, exemplo de humildade, homem e atleta, decidiu a Direção reservar o número 6 à sua memória. Para sempre serás o nosso guerreiro campeão. Obrigado por fazeres parte da nossa história", pode ler-se em nota emitida nas redes sociais, assinada pelo presidente do clube, Rui Lopes.



Paulo Diamantino representou o emblema maiato entre 2011 e 2017.





Em homenagem ao nosso atleta Paulo Diamantino, pela dedicação ao Maia Basket Clube, exemplo de humildade, homem e... Publicado por Maia Basket Clube em Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021