Jogador do Mirandela morre durante jogo de basquetebol

Paulo Diamantino, jogador do Mirandela Basquetebol Clube, morreu na noite desta sexta-feira, durante o encontro frente ao Juventude Pacense, da CNB2, equivalente à uma quarta divisão nacional, no Pavilhão Municipal de Modelos, em Paços de Ferreira. Na passagem do primeiro para o segundo período, o atleta, de 35 anos, avisou que se estava a sentir mal, fraco e de repente caiu inanimado. João Diamantino, irmão gémeo de Paulo Diamantino também estava presente na partida.





De acordo com informações recolhidas por, o INEM foi chamado ao local, estiveram largos minutos a tentar reanimar o jogador, que ainda foi mantendo pulso durante alguns minutos, mas sem sucesso. À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira confirmou que o jogador estava em paragem cardiorrespiratória quando foi socorrido Paulo Diamantino e João Diamantino estavam a desenvolver um projeto de relançamento do basquetebol em Mirandela, local de onde são naturais, tendo conseguido a adesão de várias crianças, incluindo os cinco filhos dos dois irmãos (três de Paulo Diamantino e dois do seu irmão). O atleta, de 35 anos, encontrava-se a tirar o curso III de treinador de basquetebol, que agora é feito de forma diferente (sem os formandos estarem concentrados num local) devido à pandemia de Covid-19.

Paulo Diamantino foi atleta do FC Porto, Vitória de Guimarães, Maia Basket, tendo sido chamado à Seleção Nacional em algumas ocasiões; foi também treinador da equipa feminina de sub-14 do Sport Clube de Mirandela, cargo que assumiu em 2015/16. Somou também 10 internacionalizações pela Seleção Nacional Sub-20.



Maia Basket e FC Porto reagiram ao incidente



"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso ex-atleta Paulo Diamantino. Endereçamos as nossas condolências à família, em especial, ao seu irmão João", pode ler-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais. De resto, o clube maiato decidiu retirar a camisola 6 como forma de homenagem. Também o FC Porto, atrabés do Twitter, lamentou o desaparecimento do seu antigo jogador e enviou condolências à família e amigos de Paulo Diamantino.



Minuto de silêncio



A Federação Portuguesa de Basquetebol lamentou a morte do basquetebolista e decretou um minuto de silêncio em todos os jogos de basquetebol durante o fim-de-semana.