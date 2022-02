Norberto Alves: «É uma derrota dura, não é o dia para falar com os jogadores»

Norberto Alves lamentou a falta de concentração e a má entrada na segunda parte dos jogadores do Benfica, após a derrota (89-72) diante do Sporting, em jogo da 6.ª jornada do grupo K da FIBA Europe Cup, prova da qual as águias foram eliminadas.

"É uma derrota dura. Não é o dia para falar com os jogadores. Acabámos mal a primeira parte, com alguma falta de concentração e entrámos muito mal na segunda parte. O Sporting foi muito eficaz. Tem 43% de eficácia no lançamento triplo. Não entrámos nesta segunda parte como se deve contra estas equipas. Temos de dar a volta a isto", frisou o técnico dos encarnados, que deixou, ainda assim, uma palavra a Travis Munnings.

"Quando estávamos no intervalo, sabíamos que tínhamos de entrar bem, entrar agressivos e lidar com a agressividade deles. Queríamos que mais jogadores têm de aparecer nestes momentos. Honra seja dada a Travis Munnings, que é dos mais novos desta equipa, e que esteve no plano que se deve estar nesta equipa", enalteceu.