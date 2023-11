Norberto Alves: «Lance de Broussard foi bem decidido pelos árbitros. Nós dizemos quando decidem bem»

Norberto Alves, treinador do Benfica, lamentou este sábado a derrota da sua equipa no dérbi da Liga Betclic de basquetebol diante do Sporting (91-88) , no Pavilhão João Rocha, frisando que as águias "não estiveram bem a defender"."Sentimos ao intervalo que podíamos ter outro tipo de vantagem. Falhámos lançamentos perto do cesto, onde temos de ser mais determinantes. Não estivemos bem a defender. Conseguimos voltar ao jogo", referiu, antes de prosseguir: "Foi um jogo anormal. Uma equipa (o Benfica) com mais 22 ressaltos do que a outra deveria ter vencido. Fica o resultado. Na última bola, antes do prolongamento, queríamos ter tentado ir buscar uma falta. O Sporting trocou no bloqueio e criaram hesitação", explicou, antes de assumir que a decisão da equipa de arbitragem em anular o lançamento de Broussard no último segundo do prolongamento foi correta [n.d.r.: o norte-americano lançou já depois de soar a buzina]."O lance [que daria o 91-91] de Aaron Broussard foi decidido corretamente pelos árbitros. Nós dizemos quando decidem bem", concluiu.