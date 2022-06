Norberto Alves: «Temos de ser mais agressivos a atacar e a defender»

Norberto Alves apontou as falhas cometidas pelos jogadores do Benfica, após a derrota com o FC Porto, por 65-47 , no jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional, no qual os encarnados podiam sagrar-se campeões em caso de triunfo."Neste tipo de jogo, nestas circunstâncias, a vencer por 2-0, tínhamos de vir com uma intensidade física e mental muito diferente da que tivemos. Fomos muito pouco eficazes no ataque, tivemos uma percentagem baixíssima de lançamentos, por isso marcámos tão poucos pontos", começou por referir o técnico dos encarnados aos meios de comunicação do Benfica."Falhámos muitos lançamentos perto do cesto e lançamentos abertos. Marcámos muito poucos pontos na segunda parte. Temos de ser mais agressivos a atacar e a defender", apontou.