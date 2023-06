Pedro Nuno: «Hoje estaria 2-2, não tenho memória curta»

Pedro Nuno, treinador da equipa de basquetebol do Sporting, comentou este domingo a derrota da sua equipa diante do Benfica no Pavilhão João Rocha (85-101) , que ditou o bicampeonato nacional das águias, lembrando o cesto de Aaron Broussard que deu o triunfo às águias no jogo 1. Na altura, os leões pediram passos mas os árbitros validaram o cesto do norte-americano."O que acabou por ditar a vitória [do Benfica] foi um erro no primeiro jogo, e hoje não estaria 3-1 mas sim 2-2. Representámos bem o nosso clube, mas no primeiro jogo a verdade desportiva ficou aquém. É preciso ponderar bem, não tenho memória curta. Sentimo-nos injustiçados, mas hoje conseguimos estar no jogo. Nada a dizer. Fizemos um esforço e demos o nosso máximo, mas não fomos competentes em algumas áreas. Não tenho nada a dizer sobre os meus jogadores", referiu, após a partida.