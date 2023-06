Sporting-Benfica, em direto

há 5 horas 13:38

Travante Williams pode ir a jogo no Sporting



Luís Manuel Neves

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu punir Travante Williams com uma "repreensão" e o jogador do Sporting vai poder defrontar o Benfica no quarto jogo da final do playoff este domingo, no Pavilhão João Rocha. O jogador estava suspenso preventivamente depois de ter "empurrado um polícia no peito 3 (três vezes)".