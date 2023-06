Travante Williams identificado após empurrar um polícia no dérbi

Travante Williams foi expulso do dérbi frente ao Benfica nesta sexta-feira, depois de uma confusão no túnel do Pavilhão João Rocha ao intervalo do dérbi do 3.º jogo da final da Liga Betclic, depois de se envolver numa confusão com um polícia, que alegadamente não deixou o atleta entrar no balneário. Gerou-se depois momentos de maior tensão e Travante Williams foi identificado no local, segundo informações recolhidas porO Sporting mantém-se em silêncio até ao momento e não marcou presença na habitual conferência de imprensa após o encontro no João Rocha.