Pedro Nuno Monteiro: «Não fomos competentes, cometemos muitos erros»

Pedro Nuno Monteiro, treinador do Sporting, lamentou a derrota deste domingo frente ao FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol (81-79) , que ditou a passagem dos dragões à final four e a consequente eliminação dos leões."O jogo podia ter caído para nós. Tivemos a penúltima bola, onde tivemos um turnover e não fomos ao cesto, mas podíamos ter ganho o jogo. Os jogadores acreditaram sempre e lutaram sempre. Não fomos muito competentes durante o jogo, cometemos muitos erros e falhámos muitas bolas abertas. O Eddie ficou condicionado desde cedo com três faltas, o que limita muito o nosso jogo. Esteve fora do jogo e não o deixaram jogar, acho que houve demasiados contactos que não o permitiram jogar e a terceira falta muito cedo obriga-nos a fazer rotação, o que criou mossa", começou por analisar, em conferência de imprensa."Planeamos sempre que as coisas corram bem e que comecemos a ganhar, mas nem sempre acontece. São duas equipas equilibradas e com objetivos comuns. Começar a ganhar é importante, mas não é decisivo como não foi. Mas insisto que as faltas ao Eddie condicionaram muito o nosso jogo. A diferença de faltas na primeira parte era brutal. Estou só a constatar um facto. Não temos um plantel muito profundo, isso condiciona-nos, sendo ele um dos jogadores mais importantes, dos melhores marcadores e ressaltadores"."A jogada é desenhada para lançar o triplo. O time-out é pedido para podermos subir a bola e arriscar o triplo. Conseguimos, correu bem, depois arriscámos na defesa, roubámos a bola e conseguimos novo triplo. A seguir temos mais uma bola e tenho de rever esse lance, porque a mim me parece falta. Posso estar enganado, mas é uma bola decisiva para ganhar o jogo"."Podíamos ter ganho, o FC Porto ganhou, foi um jogo equilibrado, decidido nos detalhes. Foi um bom jogo para quem viu e emotivo. Podíamos ter ganho, tivemos bola para ganhar. O FC Porto dominou mais tempo o jogo, esteve mais tempo à frente e podíamos ter ganho o jogo. Os jogadores acreditaram sempre e até ao fim.""Os objetivos, aqueles pelos quais ainda podemos lutar, mantêm-se intactos."