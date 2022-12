Sporting anuncia regresso de André Cruz: «Senti que tinha algum trabalho por completar»

O Sporting confirmou o regresso de André Cruz, uma das principais promessas do basquetebol português. O jovem extremo, de apenas 20 anos, está assim de volta ao Pavilhão de João Rocha, de onde saiu em 2019/20, quando 'saltava' entre os treinos na equipa principal e os jogos na Academia do Lumiar, equipa satélite do Sporting que atuava na Proliga. Agora, diz estar pronto para finalmente brilhar de leão ao peito."Senti que era uma boa oportunidade, agora que já ganhei experiência também no estrangeiro. Estou mais preparado para ajudar a equipa e mal posso esperar por começar", começou por dizer à Sporting TV. Com efeito, depois de sair do Sporting, André Cruz representou o Belenenses (2020/21), na Proliga, e contou ainda com duas experiências em universidades dos Estados Unidos, Western Wyoming Mustangs (2021/2022) e Incarnate Word Cardinals (2022/2023). No verão, esteve em foco no Europeu de sub-20, divisão A , naquela que foi a primeira participação de Portugal na principal divisão deste escalão.Agora, na segunda etapa no Sporting - pelo qual chegou a fazer, aos 17 anos, um encontro oficial pela equipa principal -, o extremo quer vingar: "No ano em que saí foi quando surgiu a Covid-19, foi tudo muito difícil. Acabámos por não terminar também a época sub-18, senti que tinha algum trabalho por completar e estou pronto para conquistar títulos agora (...). Quero ajudar a equipa e, em termos coletivos, ganhar o Campeonato Nacional, que fugiu no ano passado".André Cruz traçou ainda o seu perfil: "Sou um jogador lutador, salto bem à bola e consigo ajudar a equipa no que for preciso. Vou fazer tudo aquilo que o treinador me pedir. Vou ajudar muito na defesa, é algo em que evoluí muito desde que saí do Sporting e sabia que precisava de melhorar. Ofensivamente faço um pouco de tudo, sou bom na transição, o que diria que é o meu ponto forte".Trata-se do segundo reforço confirmado em poucos dias pelo Sporting, depois de Joshua Patton, também ele um regresso à formação agora comandada por Pedro Nuno.