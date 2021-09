A disputa de Scottie Pippen e Michael Jordan por Madonna: «Dizia-lhe que a podia satisfazer melhor»

Scottie Pippen e Michael Jordan foram duas das maiores figuras da história da NBA e dos Bulls, mas aquele que era o seu companheirismo dentro de campo nem sempre acontecia fora dele. Johnny Bach, antigo assistente técnico da equipa de Chicago, lembrou o fascínio da equipa com Madonna e a relação que esta chegou a ter com Pippen, garantindo que 'Air' tentou seduzir a cantora... que o rejeitou.





"Deviam ter visto as mulheres que Pippen tinha à espera dele por todos os lugares onde passávamos. A Madonna costumava ir buscá-lo numa limusine com banheira de hidromassagem sempre que íamos a Los Angeles. O Michael [Jordan] costumava dizer-lhe que a podia satisfazer melhor, mas a Madonna dizia: 'Isso não é possível'", lembrou Bach.Recorde-se que Madonna também esteve envolvida com outra antiga estrela da NBA, Dennis Rodman, chegando mesmo a garantir ao norte-americano que se a engravidasse, lhe pagaria 18 milhões de euros