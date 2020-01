Antigo piloto recorda frase de Kobe Bryant no Dia do Pai que jamais esquecerá

Kurt Deetz dirigiu o helicóptero de Kobe Bryant entre 2014 e 2016 e, numa entrevista ao 'Los Angeles Times', garantiu que a aeronave que caiu no domingo e vitimou o ex-basquetebolista e a filha de 13 anos apresentava "condições "fantásticas" e tinha um "programa de manutenção muito bom".



O piloto afirmou ainda que as condições climatéricas eram más quando ocorreu o acidente e acredita que a queda do helicóptero se deveu ao mau tempo e não a problemas mecânicos.



"A probabilidade de uma falha catastrófica dos motores naquele avião simplesmente não existe", assumiu Deetz, adiantando que o Sikorsky S-76 é "o modelo preferido das celebridades, pois é conhecido por ser confortável e seguro" e comparando mesmo a aeronave a "um Cadillac ou uma limousine".





Revelado o audio da última comunicação com o helicóptero onde viajava Kobe Bryant Revelado o audio da última comunicação com o helicóptero onde viajava Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

De acordo com Kurt Deetz, que diz ter feito mais de 1.000 horas de voo naquele helicóptero, a aeronave seguia a cerca de 160 quilómetros por hora quando se deu o impacto e o antigo piloto de Kobe explicou ainda que a quantidade de combustível no depósito após 40 minutos de voo - cerca de 350 litros - "seria suficiente para causar um grande incêndio".



Piloto recorda voo.. no Dia do Pai



Na entrevista ao 'Los Angeles Times', o antigo piloto recordou um voo realizado em 2016... no Dia do Pai. Kurt Deetz estava a passar o dia com o seu filho e recebeu uma chamada para transportar a lenda dos Lakers até ao centro de Los Angeles. Deetz levou o filho ao seu lado na frente do helicóptero, Kobe e as filhas seguiam na parte de trás da aeronave e o piloto recordou um episódio inesquecível.



"Ele era uma pessoa muito particular, muito profissional, mas reparou na presença do meu filho e disse 'Ei, homenzinho!'. Eu e o meu filho ainda nos lembramos disso hoje"... recordou.





As imagens do local onde caiu o helicóptero que vitimou Kobe Bryant