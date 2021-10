Exigido exame psiquiátrico à mulher de Kobe Bryant a poucos dias do início do julgamento

A poucos dias da audiência do julgamento do acidente que originou a morte de Kobe Bryant, o condado de Los Angeles exigiu a Vanessa, mulher do antigo jogador, e aos restantes afetados, um exame psiquiátrico para determinar as causas do sofrimento psicológico pelo qual estão a passar.





De acordo com a 'CNN', estes testes médicos terão como principal objetivo perceber se os danos foram causados pelo acidente propriamente dito, ou pelas fotografias do cenário divulgadas posteriormente por pessoal não autorizado ("o xerife e o corpo de bombeiros"), que segundo o condado, "nunca foram vistas pelos demandantes ou divulgadas publicamente"."As ações ultrajantes do xerife e do corpo de bombeiros causaram grande angústia emocional à senhora Bryant, e agravaram o trauma de perder Kobe e Gianna", podia ler-se no relatório da acusação legal.O condado argumenta que Vanessa não pode estar a sofrer angústia com fotografias que nunca viu e espera-se que o assunto seja abordado na próxima audiência que já está marcada para 5 de novembro.