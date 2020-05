Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Defesa do piloto do helicóptero que levava Kobe Bryant acusa passageiros pelo acidente fatal Representantes de Ara George Zobayan alegam que os danos do acidente "foram diretamente causados por negligência das partes queixosas"