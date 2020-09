Dono dos Mavericks tira Delonte West das ruas e paga-lhe a reabilitação

Delonte West voltou a ser notícia nos últimos dias após uma imagem que circulou nas redes sociais e na qual o antigo basquetebolista surgia a pedir dinheiro num semáforo nas ruas de Dallas. Contudo, a vida de West começa agora a mudar.





Mark Cuban, proprietário dos Dallas Mavericks e que foi patrão do antigo jogador quando este representou a equipa do Texas, foi um dos primeiros a passar das palavras aos atos conseguiu encontrar e retirar Delonte West das ruas - que eram a sua 'casa' - para hospedá-lo provisoriamente num hotel. Além disso, de acordo com o TMZ, o bilionário ofereceu-se para pagar a reabilitação ao consumo de drogas ao antigo base e está a avaliar uma forma de convencer West a aceitar os tratamentos numa reclínicaRecorde-se que Delonte West, agora com 37 anos, passou pelos Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Seatle SuperSonics e Dallas Mavericks, tendo ganho 16,2 millhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) ao longo da carreira. Nos últimos, o antigo basquetebolista tem-se debatido com problemas psicológicos e de toxicodependência.